Лидеры ЕС продлят санкции против РФ на следующей неделе - СМИ

Дипломат ЕС отметил, что после политического решения лидеров санкции будут продолены, скорее всего, на полгода, юридическим актом Совета ЕС

Главы государств и правительств стран-членов Евросоюза примут политическое решение о продлении секторальных экономических ограничительных мер против России на саммите 22-23 июня в Брюсселе. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС.

"Лидеры ЕС на саммите 22-23 июня примут принципиальное политическое решение о продлении секторальных экономических ограничительных мер против России, введенных в ответ на агрессию против Украины", - рассказал собеседник агентства.

Дипломат ЕС отметил, что после политического решения лидеров санкции будут продолены, скорее всего, на полгода, юридическим актом Совета ЕС.

14 июня Сенат США подавляющим большинством голосов одобрил законопроект по ужесточению санкций против России.

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