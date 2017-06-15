Гройсман обещает не вводить всеобщее декларирование доходов
15.06.2017 16:37
По словам премьер-министра, правительство не поддерживает эту идею
Владимир Гройсман
В Украине в среднесрочной перспективе не будут вводить систему всеобщего декларирования доходов. Об этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил сегодня журналистам в Запорожье, сообщает пресс-служба правительства.
"Мы (Кабинет министров - ред.) не поддерживаем. Эта система введена не будет", - сказал он.
24 мая 2017 года Гройсман заявил, что в пенсионную реформу будут заложены механизмы, которые в дальнейшем позволят повышать пенсии автоматически.
Читайте также: Корчак: Данные деклараций может использовать иностранная разведка
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
16:25
-
13:39
-
15:43
-
15:01
-
15:14
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
- 60229
- 23029
- 19733
- 15892
- 13936
Новости партнеров