Гройсман обещает не вводить всеобщее декларирование доходов

По словам премьер-министра, правительство не поддерживает эту идею

В Украине в среднесрочной перспективе не будут вводить систему всеобщего декларирования доходов. Об этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил сегодня журналистам в Запорожье, сообщает пресс-служба правительства.



"Мы (Кабинет министров - ред.) не поддерживаем. Эта система введена не будет", - сказал он.

24 мая 2017 года Гройсман заявил, что в пенсионную реформу будут заложены механизмы, которые в дальнейшем позволят повышать пенсии автоматически.

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