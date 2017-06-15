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Гройсман против всеобщего декларирования доходов

15.06.2017 16:37
По словам премьер-министра, правительство не поддерживает эту идею
Гройсман против всеобщего декларирования доходов
Владимир Гройсман

В Украине в среднесрочной перспективе не будут вводить систему всеобщего декларирования доходов. Об этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил сегодня журналистам в Запорожье, сообщает пресс-служба правительства.

"Мы (Кабинет министров - ред.) не поддерживаем. Эта система введена не будет", - сказал он.

Ранее Кабмин заявил о намерении утвердить законопроект о всеобщем декларировании доходов физлицами до конца текущего года и внес запуск всеобщего декларирования в бюджетную резолюцию.

В свою очередь Минфин поддерживает введение нулевого декларирования после проведения комплексной реформы Государственной фискальной службы.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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