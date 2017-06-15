Гройсман против всеобщего декларирования доходов
В Украине в среднесрочной перспективе не будут вводить систему всеобщего декларирования доходов. Об этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил сегодня журналистам в Запорожье, сообщает пресс-служба правительства.
"Мы (Кабинет министров - ред.) не поддерживаем. Эта система введена не будет", - сказал он.
Ранее Кабмин заявил о намерении утвердить законопроект о всеобщем декларировании доходов физлицами до конца текущего года и внес запуск всеобщего декларирования в бюджетную резолюцию.
В свою очередь Минфин поддерживает введение нулевого декларирования после проведения комплексной реформы Государственной фискальной службы.
Читайте также: Корчак: Данные деклараций может использовать иностранная разведка
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
18:01
-
17:20
-
17:06
-
15:43
-
16:25
Новости партнеров
- 60727
- 23176
- 20760
- 19873
- 17092