Русскому миру нет места в Украине - глава СБУ

Глава СБУ Василий Грицак призвал заключить акт информационного единства украинских журналистов в противостоянии агрессии России

Вражеская пятая колонна, которую Россия подготовила еще задолго до начала открытого нападения на Украину, еще не обезврежена полностью. Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак. Он призвал всех патриотов стать с СБУ плечом к плечу и разделить ответственность за будущее украинского государства, передает пресс-центр ведомства.

"В течение трех лет российской военной агрессии Служба безопасности Украины систематически наносит сокрушительные удары разведывательно-диверсионной и информационно-подрывной сети спецслужб РФ на территории Украины. Однако вражеская пятая колонна, которую враг готовил, лелеял, подкармливал задолго до начала открытого нападения на Украину, еще не обезврежена полностью", - отметил Грицак.

Он добавил, что в своей грязной работе Россия пытается ловко манипулировать несовершенством украинского законодательства и самой демократической ценностью нашего народа - свободой слова.

"Мы понимаем, что каждый день должны сделать еще больше для нашей победы. В то же время четко осознаем, что сотрудники СБУ должны действовать исключительно в пределах полномочий и способом, определенным Конституцией и законами Украины. Я лично, как руководитель Службы, от этого принципа никогда не отступлюсь", - подчеркнул глава СБУ.

Он убежден, что настоящий патриотизм - это не только разговоры о любви к Украине.

По мнению Грицака, адекватный отпор врагу требует решительных совместных действий, сочетания силы права и силы общественного мнения, как оружия против российской агрессии в информационном пространстве.

"Для этого нам нужно, во-первых, срочно разработать и принять изменения в законодательство Украины об уголовной ответственности. СБУ готова присоединиться к этой работе", - заявил глава ведомства

По его словам, цель СБУ - предоставить в Уголовном кодексе Украины адекватную правовую оценку всем формам и методам гибридной войны. Поскольку, по мнению силовика, в условиях агрессии не только военные уставы пишутся кровью, но и законы для предателей и пособников агрессора. "Это - сила права", - отметил он.

"Во-вторых, необходимо заключить акт информационного единства украинских журналистов в противостоянии врагу", - подчеркнул Василий Грицак.

По его мнению, российская пропаганда является оружием, с помощью которого противник пытается разрушить нашу веру в свободу слова и демократию.

"Ответом на эту пропаганду должен стать бойкот всем представителям пятой колонны Российской Федерации в информационном пространстве Украины. Они должны стать персонами нон грата на отечественных информационных ресурсах - для сторонников "путинского русского мира" должна остаться только "киселевско-соловьевская" площадка. Это - сила общественного мнения", - отметил глава СБУ.

Грицак призвал всех патриотов стать со Службой безопасности плечом к плечу и разделить ответственность за будущее Украины.

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