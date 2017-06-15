Климкин о встрече Порошенко с Трампом: Будут интересные новости

Глава МИД Павел Климкин проанонсировал, что новостей интересных будет много по результатам встречи двух президентов

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что информацию о встрече президентов США и Украины Дональда Трампа и Петра Порошенко обнародует его пресс-секретарь Святослав Цеголко. Об этом он заявил во время совместного брифинга с министрами иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем и Литвы Линасом Линкявичусом, сообщает Укринформ.

"Я отнюдь не собираюсь отбирать работу у моего друга и коллеги - пресс-секретаря президента Святослава Цеголко. Поэтому соответствующую информацию услышите от него", - сказал Климкин, отвечая на вопрос, когда состоится встреча Порошенко с Трампом.

По его словам, “новостей интересных будет немало”.

14 июня 2017 года сообщалось, что на следующей неделе Порошенко проведет полноценные переговоры с Трампом.

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