Климкин о встрече Порошенко с Трампом: Будут интересные новости
Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что информацию о встрече президентов США и Украины Дональда Трампа и Петра Порошенко обнародует его пресс-секретарь Святослав Цеголко. Об этом он заявил во время совместного брифинга с министрами иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем и Литвы Линасом Линкявичусом, сообщает Укринформ.
"Я отнюдь не собираюсь отбирать работу у моего друга и коллеги - пресс-секретаря президента Святослава Цеголко. Поэтому соответствующую информацию услышите от него", - сказал Климкин, отвечая на вопрос, когда состоится встреча Порошенко с Трампом.
По его словам, “новостей интересных будет немало”.
14 июня 2017 года сообщалось, что на следующей неделе Порошенко проведет полноценные переговоры с Трампом.
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