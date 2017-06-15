Сторонники Навального попросили убежища в Украине

При прохождении паспортного контроля россияне сказали, что преследуются российскими спецслужбами из-за связей с оппозиционным к власти Владимира Путина движением Алексея Навального.

Обоих мужчин пропустили через границу в установленном порядке и направили в миграционную службу.

12 июня 2017 года во время антикоррупционных митингов в России задержаны 1200 человек. США призвали Россию освободить задержанных.

Читайте также: У Навального нет шансов на регистрацию на выборах - глава ЦИК РФ