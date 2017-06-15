Сторонники Навального попросили убежища в Украине
15.06.2017 17:24
Двое россиян заявили, что преследуются спецслужбами России по политическим мотивам
Фото: Facebook
Утром, 15 июня, в пункте пропуска на границе с Россией двое граждан РФ попросили политического убежища в Украине. Об этом сообщила Госпогранслужба.
При прохождении паспортного контроля россияне сказали, что преследуются российскими спецслужбами из-за связей с оппозиционным к власти Владимира Путина движением Алексея Навального.
Обоих мужчин пропустили через границу в установленном порядке и направили в миграционную службу.
12 июня 2017 года во время антикоррупционных митингов в России задержаны 1200 человек. США призвали Россию освободить задержанных.
Читайте также: У Навального нет шансов на регистрацию на выборах - глава ЦИК РФ
Бизнес на ЛІГА.net
-
18:01
-
17:20
-
17:06
-
15:43
-
16:25
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
- 60727
- 23176
- 20760
- 19873
- 17092
Новости партнеров