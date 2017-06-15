Страны ЕС договорились о продлении санкций против РФ - Линкявичюс

Глава МИД Литвы заявил, что страны-члены ЕС достигли консенсуса в продлении санкций относительно экономических ограничений, индивидуальных и по Крыму

Страны-члены Евросоюза достигли консенсуса в вопросе продления санкций против РФ, в частности, относительно экономических ограничительных мер, индивидуальных и по Крыму. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в Киеве на совместном брифинге с главами МИД Украины и Швеции, передает Министерство иностранных дел Литовской республики.

"Мы действительно обсуждали этот вопрос и не один раз, и, конечно, у нас есть полный консенсус относительно продолжения санкций в том виде, в котором они существуют: экономические санкции, индивидуальные санкции, санкции в отношении Крыма", - сказал Линкявичюс.

Глава МИД Литвы отметил, что отдельной встречи на тему продления санкций не было, но был обмен мнениями после которых можно утверждать, что в опросе продлении санкций против РФ является консенсус.

В свою очередь, министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрем отметила, что Швеция, как и Литва, остается сторонником ужесточения санкций против РФ из-за невыполнения последней минских соглашений.

"Я не думаю, что сейчас реалистично в краткосрочной перспективе получить согласие от всех стран-членов по поводу усиления этих санкций. Литва и Швеция - мы на передовой того, чтобы это сделать. Мы "за", - добавила Вальстрем.

Ранее сегодня сообщалось, что Главы государств и правительств стран-членов Евросоюза примут политическое решение о продлении секторальных экономических ограничительных мер против России на саммите 22-23 июня в Брюсселе.

14 июня Сенат США подавляющим большинством голосов одобрил законопроект по ужесточению санкций против России.

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