ГПУ вернула более $500 тыс, выведенных за рубеж при Януковиче

Деньги удалось вернуть в Украину в тесном сотрудничестве с Департаментом юстиции США, сообщил генпрокурор Юрий Луценко

Генеральная прокуратура в тесном сотрудничестве с Департаментом юстиции США вернула в Украину более $500 тысяч, выведенных за рубеж руководством Министерства юстиции при Викторе Януковиче. Об этом в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.



"Это средства, которые были растрачены бывшим руководством Минюста времен Януковича и выведены из Украины путем заключения фиктивной сделки о предоставлении услуг с одной из американских фирм", - отметил он.



Луценко добавил, что Генпрокуратура продолжает расследовать уголовное производство по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

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28 апреля 2017 года сообщалось, что $1,5 млрд Януковича и его команды по решению суда конфискованы и будут зачислены в госбюджет.



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