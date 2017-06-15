Мэр Бахмута за коррупцию получил в наказание "устное замечание"

Судья Брежнев объявил Реве устное замечание за каждое правонарушение и освободил его от админответственности за малозначительностью содеянного

Суд признал виновным Бахмутского мэра Алексея Реву в совершении административных правонарушений, связанных с коррупцией. Об этом сообщает пресс-служба Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции.

Национальное агентство 23 марта 2017 направило два протокола в отношении Ревы о совершенных им административных нарушениях по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в Артемовский райсуд Донецкой области.

НАПК установило, что мэр Бахмута (до 4 февраля 2016 года - город Артемовск) нарушил требования по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. В частности, на заседаниях сессий Артемовского горсовета при рассмотрении вопросов о предоставлении разрешений на разработку проектов землеустройства, утверждение проектов землеустройства и предоставления земельных участков в аренду в т.ч. предприятию своей жены, он нарушил правила урегулирования конфликта интересов в деятельности городских голов, а именно самостоятельно публично не объявил о конфликте интересов.

По результатам рассмотрения судом два дела об административном правонарушении в отношении Ревы были объединены в одно производство.

Артемовский горсуд Донецкой области 14 июня 2017 постановил Алексея Реву признать виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В то же время судья Александр Брежнев объявил Реве устное замечание за каждое правонарушение в отдельности и освободил его от административной ответственности за малозначительностью содеянного.

По мнению НАПК такая судебная практика в дальнейшем может служить негативным примером для других субъектов административных правонарушений за коррупционные деяния.

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