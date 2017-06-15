Апелляционный cуд снял ограничения на вывоз товаров из Крыма
Апелляционный административный суд Киева отменил пункт 1 постановления Кабмина №1035 от 16 декабря 2015 года, согласно которого запрещалась перевозка товаров на материковую часть Украины с временно оккупированного Крыма. Об этом сообщают представители общественной приемной Украинского Хельсинского союза по правам человека по вопросам Крыма в Facebook.
"Апелляционный административный суд Киева отменил и признал недействительным пункт 1 постановления Кабмина № 1035. В момент провозглашения 14 июня 2017 года решение суда вступило в силу", - отмечается в сообщении.
Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.
Читайте также: Вывоз продуктов из Крыма ограничат
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
18:38
-
19:17
-
18:01
-
17:20
-
17:06
Новости партнеров
- 61792
- 37198
- 23589
- 20149
- 19115