Апелляционный cуд снял ограничения на вывоз товаров из Крыма

Решение суда вступило в силу 14 июня 2017 года

Апелляционный административный суд Киева отменил пункт 1 постановления Кабмина №1035 от 16 декабря 2015 года, согласно которого запрещалась перевозка товаров на материковую часть Украины с временно оккупированного Крыма. Об этом сообщают представители общественной приемной Украинского Хельсинского союза по правам человека по вопросам Крыма в Facebook.

"Апелляционный административный суд Киева отменил и признал недействительным пункт 1 постановления Кабмина № 1035. В момент провозглашения 14 июня 2017 года решение суда вступило в силу", - отмечается в сообщении.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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