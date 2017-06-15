Как летчики отрабатывают навыки во время групповых полетов: фото

Во время полетов летный состав выполнил ряд задач на боевых самолетах-истребителях Су-27

В бригаде тактической авиации воздушного командования Центр Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины летчики на боевых самолетах-истребителях Су-27 отрабатывали навыки в выполнении групповых полетов в парах. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Групповая слетанность в боевых порядках пары, впрочем, как и звенья, сначала отрабатывается на средних высотах. Потом - на малых и предельно малых высотах после отработки индивидуальной техники пилотирования и навигации на этих высотах", - сказал заместитель командира бригады тактической авиации по летной подготовке.





Во время последних летных смен отрабатывались и закреплялись навыки летчиков в выполнении полета в боевых порядках пары в простых и сложных метеорологических условиях с облаками при видимости естественного горизонта.





Во время полетов летный состав выполнил целый ряд задач на боевых самолетах-истребителях Су-27.





По результатам выполнения упражнения командиром бригады тактической авиации было принято решение о допуске летного состава к отработке следующих упражнений, в соответствии с планом боевой подготовки истребительной авиации.

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