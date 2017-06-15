В Раде хотят финансировать проект Стена за счет средств Януковича

Нардепы планируют ходатайствовать о выделении как минимум 500 млн грн из конфискованных средств экс-диктатора и его окружения

Депутаты Верховной Рады намерены ходатайствовать о финансировании проекта Стена за счет конфискованных средств Виктора Януковича и его окружения. Об этом в ходе сегодняшней инспекции инженерных работ на границе со страной-агрессором Россией сообщил нардеп Андрей Тетерук, передает пресс-служба Госпогранслужбы.



"Мы будем ходатайствовать, чтобы по меньшей мере 500 млн из средств Януковича были выделены для финансирования этого проекта. Мы должны как можно скорее завершить обустройство украинско-российской границы", - сказал он.



По словам замминистра внутренних дел Вадима Трояна, МВД ходатайствует перед депутатами о том, чтобы на профильном парламентском комитете был поднят вопрос надлежащего финансирования проекта Стена.



В Госпогранслужбе отметили, что в рамках инженерного обустройства российско-украинской границы уже оборудованы 273,5 км противотранспортных рвов, почти 170 км рокадных дорог и более 83 км металлического заградительного забора, развернуты комплексы видеоконтроля и сигнализации и т.п.



"Сейчас на границе с Россией продолжаются работы по дооборудованию опорных пунктов, других инженерных сооружений, возводимых для охраны и обороны госграницы на украинско-российском участке", - сообщили в ГПСУ.

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В ведомстве подчеркивают, что в настоящее время сделано лишь около 14% от запланированного в проекте, так как провести работы в полном объеме не позволяет "определенный недостаток финансирования".



"В целом, госбюджетом в 2015-2016 годах на меры по обустройству было выделено 600 млн грн, которые реализованы в полном объеме. В этом году уже получено 50 млн грн из запланированных 200 млн грн", - отметили в Госпогранслужбе.

В августе 2016 года прокуратура Черниговской области открыла уголовное производство по факту растраты чиновниками одного из госпредприятий почти 2 млн грн бюджетных средств, выделенных на проект Стена.



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