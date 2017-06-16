Порошенко обсудил Северный поток-2 с главами МИД Литвы и Швеции
Президент Украины Петр Порошенко обсудил с главами министерств иностранных дел Литвы и Швеции Линасом Линкявичюсом и Маргот Валльстрем координацию усилий в целях противодействия реализации антиевропейского проекта Северный поток-2. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
В ходе встречи в Киеве президент и главы МИД также достигли договоренностей о дальнейшей совместной работе по консолидации международной помощи Украине для проведения реформ.
Как сообщается, глава Украины в очередной раз подчеркнул отказ страны-агрессора РФ выполнять минские соглашения, что вызывает дальнейшее усложнение гуманитарной ситуации и ухудшение безопасности в Донбассе.
Порошенко подчеркнул, что все чаще целью для обстрелов с применением запрещенного вооружения становятся мирные жители и гражданские объекты.
15 июня Линкявичюс сообщил, что страны-члены Евросоюза достигли консенсуса в вопросе продления санкций против РФ, в частности, относительно экономических ограничительных мер, индивидуальных и по Крыму.
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