Порошенко обсудил Северный поток-2 с главами МИД Литвы и Швеции

В ходе встречи президент Украины также в очередной раз подчеркнул отказ РФ выполнять минские соглашения

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с главами министерств иностранных дел Литвы и Швеции Линасом Линкявичюсом и Маргот Валльстрем координацию усилий в целях противодействия реализации антиевропейского проекта Северный поток-2. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

В ходе встречи в Киеве президент и главы МИД также достигли договоренностей о дальнейшей совместной работе по консолидации международной помощи Украине для проведения реформ.

Как сообщается, глава Украины в очередной раз подчеркнул отказ страны-агрессора РФ выполнять минские соглашения, что вызывает дальнейшее усложнение гуманитарной ситуации и ухудшение безопасности в Донбассе.

Порошенко подчеркнул, что все чаще целью для обстрелов с применением запрещенного вооружения становятся мирные жители и гражданские объекты.

15 июня Линкявичюс сообщил, что страны-члены Евросоюза достигли консенсуса в вопросе продления санкций против РФ, в частности, относительно экономических ограничительных мер, индивидуальных и по Крыму.

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