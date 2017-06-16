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Спецназ НАБУ задержал фигуранта дела Онищенко

16.06.2017 01:36
Постный был задержан сразу после выхода из Лукьяновского СИЗО
Спецназ НАБУ задержал фигуранта дела Онищенко
Фото: hromadske.ua

Фигуранта газового дела беглого нардепа Александра Онищенко Велерия Постного задержал спецназ Национального антикоррупционного бюро по новому подозрению. Об этом сообщает Hromadske.

Обвиняемый был задержан у здания Лукьяновского СИЗО, откуда его выпустили в связи с истечением срока его задержания по подозрению. 


Как сообщается, Постного повезут в НАБУ для следственных действий, после - в изолятор временного содержания.

14 июня в САП заявили о рисках побега одного из главных фигурантов дела Онищенко, Постного, если Соломенский суд Киева не продлит содержание его под стражей в СИЗО.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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