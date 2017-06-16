Спецназ НАБУ задержал фигуранта дела Онищенко

Постный был задержан сразу после выхода из Лукьяновского СИЗО

Фигуранта газового дела беглого нардепа Александра Онищенко Велерия Постного задержал спецназ Национального антикоррупционного бюро по новому подозрению. Об этом сообщает Hromadske.

Обвиняемый был задержан у здания Лукьяновского СИЗО, откуда его выпустили в связи с истечением срока его задержания по подозрению.





Как сообщается, Постного повезут в НАБУ для следственных действий, после - в изолятор временного содержания.

14 июня в САП заявили о рисках побега одного из главных фигурантов дела Онищенко, Постного, если Соломенский суд Киева не продлит содержание его под стражей в СИЗО.

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