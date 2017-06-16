В Днепре суд запретил пророссийский Союз советских офицеров

Членов организации, в частности, обвиняют в поднятии российского флага перед горсоветом бывшего Днепропетровска в марте 2014 года

В Днепре Окружной административный суд в четверг, 15 июня, вынес решение о запрете общественной организации Союз советских офицеров, представителей которой обвиняют в призывах к свержению власти и пророссийской пропаганде. Об этом сообщает Радио Свобода.



Решение было вынесено на основании материалов и показаний свидетелей о событиях марта 2014 года.



Как утверждала одна из свидетелей по делу Людмила Кострюкова, весной 2014-го Союз советских офицеров "совершал действия, направленные на ликвидацию независимости Украины, призывал соседнее государство к нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины".



"Они продолжали свою противоправную деятельность даже в мае 2017 года, когда 9 мая у памятника Генералу Пушкину (в Днепре - ред.) угрожали женщинам с украинской символикой расправой путем насильственных действий", - заявила Кострюкова.



По словам другого свидетеля, Андрея Кулиша, в марте 2014-го на митингах члены данной организации якобы заявляли, что "ждут русскую освободительную армию".



Ответчики - представители Союза советских офицеров - на судебное заседание не явились. Истцом по этому делу выступило городское управление юстиции Днепра.

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Иск в суд о запрете деятельности организации был подан три года назад. Союз советских офицеров обвиняют, в частности, в том, что в марте 2014 года его члены поднимали на флагштоке перед горсоветом тогдашнего Днепропетровска флаг страны-агрессора России.



Лидер объединения Виктор Марченко называет обвинения "необоснованными" и утверждает, что поднимал российский триколор у мэрии исключительно "в знак дружбы Украины и России".

15 июня 2017 года в Украине вступил в силу закон о запрете на ношение и пропаганду символики российско-террористических оккупантов - георгиевской ленты.



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