Дело Онищенко: САП хочет ареста для задержанного ночью Постного
Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить Соломенский райсуд Киева арестовать Валерия Постного - одного из фигурантов газового дела народного депутата Александра Онищенко. Об этом в говорится в сообщении пресс-службы ведомства в Facebook.
Рассмотрение ходатайства САП об избрании меры пресечения Постному будет продолжено в суде сегодня, 16 июня. Судебное заседание длится уже четвертый день. Прокуроры подозревают, что защита фигуранта намеренно затягивает время.
"Прокуроры САП ходатайствуют о содержании под стражей обвиняемого, учитывая риски бегства, что фактически продлит срок его нахождения в СИЗО на время судебного рассмотрения производства по существу", - говорится в сообщении прокуроров.
В ночь на 16 июня Постный был задержан спецназом НАБУ у здания Лукьяновского СИЗО, откуда его выпустили в связи с истечением срока его задержания по подозрению.
Читайте также: Фигурант дела Онищенко симулирует заболевание - экспертиза
Позавчера, 14 июня, САП заявляла о риске побега Постного, для которого прокуроры ранее просили установить залог в размере 1,6 млрд гривень.
Его подозревают как соорганизатора в преступной группировке, участникам которой инкриминируют в частности завладение имуществом Укргаздобычи путем злоупотребления служебным положением и отмывания денег. Девять членов предполагаемой группы находятся в розыске, в том числе и сам Онищенко.
30 мая 2017 года прокуроры САП и детективы НАБУ вручили обвинительные акты восьмерым подозреваемым по газовому делу.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
11:54
-
11:46
-
08:11
-
11:19
-
10:59
Новости партнеров
- 52296
- 24647
- 17049
- 15445
- 14825