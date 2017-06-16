Дело Онищенко: САП хочет ареста для задержанного ночью Постного

Прокуроры настаивают на аресте фигуранта газового дела, аргументируя это тем, что подозреваемого из-за "риска бегства" необходимо удерживать в СИЗО

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить Соломенский райсуд Киева арестовать Валерия Постного - одного из фигурантов газового дела народного депутата Александра Онищенко. Об этом в говорится в сообщении пресс-службы ведомства в Facebook.

Рассмотрение ходатайства САП об избрании меры пресечения Постному будет продолжено в суде сегодня, 16 июня. Судебное заседание длится уже четвертый день. Прокуроры подозревают, что защита фигуранта намеренно затягивает время.

"Прокуроры САП ходатайствуют о содержании под стражей обвиняемого, учитывая риски бегства, что фактически продлит срок его нахождения в СИЗО на время судебного рассмотрения производства по существу", - говорится в сообщении прокуроров.

В ночь на 16 июня Постный был задержан спецназом НАБУ у здания Лукьяновского СИЗО, откуда его выпустили в связи с истечением срока его задержания по подозрению.

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Позавчера, 14 июня, САП заявляла о риске побега Постного, для которого прокуроры ранее просили установить залог в размере 1,6 млрд гривень.

Его подозревают как соорганизатора в преступной группировке, участникам которой инкриминируют в частности завладение имуществом Укргаздобычи путем злоупотребления служебным положением и отмывания денег. Девять членов предполагаемой группы находятся в розыске, в том числе и сам Онищенко.

30 мая 2017 года прокуроры САП и детективы НАБУ вручили обвинительные акты восьмерым подозреваемым по газовому делу.

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