У партии Витренко конфискуют 42 тыс грн партийных взносов - НАПК

Правонарушение установлено в результате рассмотрения дела по админпротоколу НАПК по статье- нарушение установленного законом получения взносов партией

Печерский районный суд Киева признал виновным в совершении административного правонарушения руководителя политической партии Прогрессивная социалистическая партия Украины Наталью Витренко. Об этом сообщает Национальное агентство по предупреждению коррупции.

"Постановлением Печерского районного суда Киева признана виновной в совершении административного правонарушения руководитель политической партии Прогрессивная социалистическая партия Украины Наталья Витренко. Правонарушение установлено в результате рассмотрения дела по админпротоколу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции по статье 212-15 КУоАП (нарушение установленного законом получения взносов политической партией)", - говорится в сообщении.

По данным НАПК, при изучении отчета партии ПСПУ об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за IV квартал 2016 года работники Департамента по вопросам предотвращения политической коррупции выявили факт получения средств с нарушением действующего законодательства.

"Согласно документальной базы, собранной сотрудниками НАПК, и составленного админпротокола, членские взносы и благотворительные пожертвования сдавались на партийных собраниях, которые проходили один раз в месяц, с последующим внесением наличных средств на банковский счет политической силы. Таким образом, на текущий счет партии от доверенного лица указанной политической силы в течение ноября-декабря 2016 года было произведено шесть платежей на общую сумму 42 620 грн", - отметили в НАПК.

По решению суда соответствующая сумма будет конфискована, отметили в ведомстве.

В начале марта сообщалось, что 43 протокола о привлечении уполномоченных лиц от партий к админответственности приняты к рассмотрению райсудами Киева.

Ранее глава агентства Наталья Корчак сообщила, что управление Национальной полиции в Киеве открыло шесть уголовных дел против руководителей шести политических партий по материалам обращений НАПК.

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