На базе Укроборонпрома может появится центр при поддержке НАТО
Государственный концерн Укроборонпром намерен создать тренинговый центр для специалистов сектора безопасности и обороны при содействии НАТО. Об сообщает пресс-служба концерна.
"Такая инициатива обеспечит подготовку квалифицированных специалистов, которые смогут провести реформирование оборонного комплекса Украины с учетом лучших мировых тенденций, внедрить стандарты НАТО по управлению качеством на предприятиях, присоединиться к существующим программам НАТО, начать совместные проекты со странами-членами НАТО ", - сказал замгенерального директора Денис Гурак.
Он добавил, что по отдельным учебным программам возможно предусмотреть привлечение профильных министерств, ведомств и государственных организаций.
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