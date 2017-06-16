Топ-восьмерка финансовых популистов Рады: инфографика от КИУ

Эксперты Минфина проанализировали на реалистичность и "зарубили" каждый третий предложенный законопроект, заявили в Комитете избирателей Украины

Лидером рейтинга финансового популизма в Верховной Раде по количеству предложенных законопроектов, которые невозможно реализовать, является фракция Оппозиционного блока. Об этом сообщает со ссылкой на результаты анализа Комитет избирателей Украины.

По данным источника, анализ в рамках проекта Дословно проведен на основе выводов Минфина о возможностях реализации законопроектов.

Министерство в период с января по май 2017 года предоставило выводы экспертов по 738 законопроектам; каждый третий - 296 - получил негативное заключение.

За этот период Оппоблок подал 75 проектов закона, из которых 61 документ (81%) получил отрицательное заключение.

Вслед за Оппоблоком идет Радикальная партия Олега Ляшко: депутаты этой фракции участвовали в написании 79 законопроектов, из которых 56 (71%) признаны популистскими.

Третью строку антирейтинга занимают парламентарии от Воли народа: 65% их предложений были отвергнуты экспертами Минфина.

Далее идут:

Батькивщина - 58% нереалистичных законопроектов

Возрождение - 57%

Самопомощь - 55%

Блок Петра Порошенко - 54%

Народный фронт - 49%

"Тот факт, что Минфин "рубит" каждый третий законопроект, свидетельствует о двух масштабных проблемах в украинском парламенте: низкое качество проектов законодательных актов и масштабы популизма, которые уже стали угрожающими парламентской работы", - отметил глава КИУ Алексей Кошель.

В случае, если среди авторов законопроекта были депутаты различных фракций и групп, такой проект закона засчитывался как инициатива каждой из таких политических сил.

8 июня 2017 года была опубликована топ-десятка прогульщиков и кнопкодавов парламента.

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