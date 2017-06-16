НАПК предупредил об ограничении доступа к э-декларациям

Доступ к Реестру будет ограничен 16 июня 2017 года с 22:00 до 23:00 в связи с проведением технического обслуживания сетевого оборудования

В пятницу вечером будет временно ограничен доступ к реестру электронных деклараций. Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

"Доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, будет ограничен 16 июня 2017 года с 22:00 до 23:00 в связи с проведением технического обслуживания сетевого оборудования", - говорится в сообщении.

Читайте также: НАПК отдельным решением подтвердило, что были проблемы с Реестром

9 марта 2017 года на заседании Кабинета министров премьер Владимир Гройсман и члены правительства раскритиковали руководителя НАПК и сотрудников агентства за технические неполадки сайта подачи э-деклараций. По мнению Гройсмана, проблемы связаны не с политическим противодействием работе реестра, а якобы с некомпетентностью сотрудников НАПК, которым глава правительства посоветовал уйти в отставку.

В тот же день госпредприятие Украинские специальные системы, администрирующее реестр деклараций, обязалось обеспечить надлежащее его функционирование.

31 марта Корчак заявила, что реестр работает в нормальном режиме.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.