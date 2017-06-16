Насиров может предстать перед британским судом
Отстраненный от выполнения обязанностей глава Государственной фискальной службы Роман Насиров может предстать перед судом Великобритании. Об этом сообщает посольство Великобритании в Украине.
В заявлении отмечается, что Британия "глубоко обеспокоена" тем, что Соломенский райсуд Киева отклонил предоставленные доказательства в деле против гражданина Великобритании Романа Насирова, посчитав их неприемлемыми.
Также посольство подчеркивает необходимость создания в Украине независимого антикоррупционного суда.
2 марта 2017 года сотрудники НАБУ и САП провели обыски в здании ГФС, объявив о подозрении главе ведомства Роману Насирову. Кабмин принял решение отстранить его от выполнения бязанностей.
6 марта в НАБУ заявили, что получили письмо от Нацагентства по борьбе с преступностью Великобритании, в котором говорится, что Насиров является владельцем британского паспорта с мая 2012 года. Позже посольство Британии подтвердило наличие у него второго гражданства.
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