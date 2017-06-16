Насиров может предстать перед британским судом

Британские следователи проверят, совершал ли отстраненный от выполнения обязанностей глава ГФС Роман Насиров криминальные правонарушения

Отстраненный от выполнения обязанностей глава Государственной фискальной службы Роман Насиров может предстать перед судом Великобритании. Об этом сообщает посольство Великобритании в Украине.

В заявлении отмечается, что Британия "глубоко обеспокоена" тем, что Соломенский райсуд Киева отклонил предоставленные доказательства в деле против гражданина Великобритании Романа Насирова, посчитав их неприемлемыми.

Также посольство подчеркивает необходимость создания в Украине независимого антикоррупционного суда.





2 марта 2017 года сотрудники НАБУ и САП провели обыски в здании ГФС, объявив о подозрении главе ведомства Роману Насирову. Кабмин принял решение отстранить его от выполнения бязанностей.

6 марта в НАБУ заявили, что получили письмо от Нацагентства по борьбе с преступностью Великобритании, в котором говорится, что Насиров является владельцем британского паспорта с мая 2012 года. Позже посольство Британии подтвердило наличие у него второго гражданства.

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