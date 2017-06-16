США планируют направить в Украину советника береговой охраны
Представители пограничных служб Украины и США обсудили возможность отправки в Украину долгосрочного советника береговой охраны США. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
Делегация украинских пограничников во главе с первым заместителем председателя Госпогранслужбы генерал-полковником Василием Серватюк во время рабочего визита в США с 12 по 16 июня встретилась с заместителем командующего Береговой охраны США адмиралом Чарльзом Мишелем.
"Отдельно американская и украинская стороны рассмотрели возможность направления долгосрочного советника Береговой охраны США в Украину", - говорится в сообщении.
Визит проходил в рамках Международной программы обмена опытом для улучшения морского сотрудничества.
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