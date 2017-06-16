Дело Онищенко: суд арестовал Постного с залогом в 10 млн грн
Соломенский райсуд Киева арестовал обвиняемого по так называемому газовому делу Онищенко Валерия Постного на два месяца с правом внесения залога в размере 10 млн грн. Соответствующее решение в пятницу, 16 июня, огласил судья Сергей Агафонов, передает Громадське.
Прокуроры просили арестовать Постного с залогом в 50 млн грн.
На заседании присутствовала народный депутат Надежда Савченко, которая заявила о готовности взять фигуранта газового дела на поруки, однако суд ей отказал.
Самого Постного сотрудники НАБУ привезли в суд в инвалидной коляске.
Обвиняемого по газовому делу задержали сегодня ночью, 16 июня, у столичного Лукьяновского СИЗО, откуда Постного выпустили в связи с истечением предыдущего срока его задержания.
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Постного обвиняют в причастности к завладению имуществом компании Укргаздобыча путем злоупотребления служебным положением и отмывания денег. Девять членов предполагаемой преступной группы находятся в розыске, среди них - народный депутат Александр Онищенко.
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