Дело Онищенко: суд арестовал Постного с залогом в 10 млн грн

На заседании присутствовала депутат Надежда Савченко, которая заявила о готовности взять фигуранта газового дела на поруки, однако суд ей отказал

Соломенский райсуд Киева арестовал обвиняемого по так называемому газовому делу Онищенко Валерия Постного на два месяца с правом внесения залога в размере 10 млн грн. Соответствующее решение в пятницу, 16 июня, огласил судья Сергей Агафонов, передает Громадське.



Прокуроры просили арестовать Постного с залогом в 50 млн грн.



На заседании присутствовала народный депутат Надежда Савченко, которая заявила о готовности взять фигуранта газового дела на поруки, однако суд ей отказал.



Самого Постного сотрудники НАБУ привезли в суд в инвалидной коляске.

Обвиняемого по газовому делу задержали сегодня ночью, 16 июня, у столичного Лукьяновского СИЗО, откуда Постного выпустили в связи с истечением предыдущего срока его задержания.

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Постного обвиняют в причастности к завладению имуществом компании Укргаздобыча путем злоупотребления служебным положением и отмывания денег. Девять членов предполагаемой преступной группы находятся в розыске, среди них - народный депутат Александр Онищенко.



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