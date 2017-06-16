Украина подняла в ООН вопрос незаконного посещения судами Крыма

Делегация страны-агрессора России попыталась помешать обсуждению вопроса, однако не получила поддержки

Украина в четверг, 15 июня, на заседании комитета по безопасности на море Международной морской организации (ИМО) - спецучреждения ООН - подняла вопрос незаконного захода судов в закрытые морские порты оккупированных Россией Крыма и Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба украинского посольства в Великобритании.



Также украинская делегация выразила решительный протест в связи с очередной вооруженной провокацией со стороны РФ - обстрелом 1 февраля 2017 года транспортного самолета ВМС в районе Одесского газового месторождения в исключительной (морской) экономической зоне.



"По результатам обсуждения 19 делегаций стран-членов ИМО, среди которых Австралия, Великобритания, Германия, США и Франция, поддержали позицию украинской делегации и в очередной раз осудили незаконную аннексию Крыма", - говорится в сообщении.

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В посольстве отметили, что в ходе заседания российская делегация попыталась обвинить ИМО и Украину в рассмотрении вопросов, которые якобы не относятся к компетенции организации, однако не была поддержана другими делегациями.

15 июня 2017 года сообщалось, что государство-агрессор РФ планирует поставить во временно оккупированный Крым газовые турбины для ТЭС в обход санкций.

Россия оккупировала АР Крым в 2014 году. Верховная Рада официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия РФ и назвали аннексию и оккупацию полуострова незаконной. Против государства-агрессора были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.



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