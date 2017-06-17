Нацсовет реформ одобрил проект пенсионной реформы

По решению Нацсовета, после доработки, проект реформы будет передан в парламент для дальнейшего обсуждения и утверждения

Национальный совет реформ одобрил разработанный правительством проект пенсионной реформы. Об этом сообщается на правительственном портале.

Проект реформы предусматривает повышение пенсий с 1 октября, сохранение пенсионного возраста и установление справедливых выплат в зависимости от стажа работы, отмену налогообложения пенсий и постепенную ликвидацию дефицита бюджета Пенсионного фонда.

По решению Нацсовета, после доработки, проект реформы будет передан в парламент для дальнейшего обсуждения и утверждения

"У нас был основательный разговор, мы получили дельные предложения, пенсионная реформа Национальным советом реформ поддержана", - сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

Он также сказал, что на следующей неделе - в понедельник-вторник - проект реформы будет передан в парламент.

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