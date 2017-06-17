Порошенко подписал правки, отменяющие закон Савченко

Отныне предварительное заключение будет зачисляться судом в срок наказания при осуждении к тюремному заключению день за день

Президент Петр Порошенко подписал правки в Уголовный кодекс, отменяющие закон авторства бывшей политзаключенной в России, а ныне народного депутата Надежды Савченко по поводу зачисления срока предварительного заключения в срок тюремного заключения. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



Подписанный президентом закон излагает в новой редакции ч. 5 ст. 72 УК "Правила сложения наказаний и зачисления срока предварительного заключения", согласно которой предварительное заключение будет зачисляться судом в срок наказания при осуждении к тюремному заключению день за день или по правилам, предусмотренным в ч. 1 ст. 72 УК.



Согласно новому закону, при назначении наказаний, не указанных в ч. 1 ст. 72, суд, учитывая предварительное заключение, может смягчить наказание или полностью освободить осужденного от его отбывания.



Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.



Как отмечают в пресс-службе президента, принятие данного закона направлено на "улучшение состояния обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности от преступных посягательств".

18 мая 2017 года Верховная Рада отменила так называемый закон Савченко. За изменения в Уголовный кодекс по поводу зачисления срока предварительного заключения N5534 проголосовали 227 народных депутатов.

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