НАБУ и САП сообщили о подозрении фигуранту газового дела Постному
В пятницу, 16 июня детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении фигуранту газового дела. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Отмечается, что речь идет о фигуранте, которого в ночь на 16 июня задержали сразу после освобождения из Лукьяновского СИЗО по истечению срока содержания под стражей по другому подозрению.
16 июня спецназом НАБУ у здания Лукьяновского СИЗО был задержан Валерий Постный.
Новое подозрение ему сообщили по ч.5 ст.191 УК - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.
16 июня Соломенский райсуд Киева арестовал Постного на два месяца с правом внесения залога в размере 10 млн грн.
Постного также подозревают как соорганизатора в преступной группировке, участникам которой инкриминируют в частности завладение имуществом Укргаздобычи путем злоупотребления служебным положением и отмывания денег. Девять членов предполагаемой группы находятся в розыске, в том числе и Александр Онищенко.
30 мая 2017 года прокуроры САП и детективы НАБУ вручили обвинительные акты восьмерым подозреваемым по газовому делу.
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