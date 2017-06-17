НАБУ и САП сообщили о подозрении фигуранту газового дела Постному

Постому объявили новое подозрение - по статье о растрате имущества и злоупотреблении служебным положением

В пятницу, 16 июня детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении фигуранту газового дела. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.



Отмечается, что речь идет о фигуранте, которого в ночь на 16 июня задержали сразу после освобождения из Лукьяновского СИЗО по истечению срока содержания под стражей по другому подозрению.



16 июня спецназом НАБУ у здания Лукьяновского СИЗО был задержан Валерий Постный.



Новое подозрение ему сообщили по ч.5 ст.191 УК - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

16 июня Соломенский райсуд Киева арестовал Постного на два месяца с правом внесения залога в размере 10 млн грн.

Постного также подозревают как соорганизатора в преступной группировке, участникам которой инкриминируют в частности завладение имуществом Укргаздобычи путем злоупотребления служебным положением и отмывания денег. Девять членов предполагаемой группы находятся в розыске, в том числе и Александр Онищенко.

30 мая 2017 года прокуроры САП и детективы НАБУ вручили обвинительные акты восьмерым подозреваемым по газовому делу.

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