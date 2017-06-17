"План Маршалла" для Украины представят на саммите в ноябре
План Маршалла для Украины, который разрабатывает Европейская народная партия и литовские партнеры, представят на саммите Восточного партнерства в ноябре. Об этом сказал экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс в интервью Сегодня.
"Надеемся, упоминание об этом документе появится в итоговой декларации саммита", - сказал Кубилюс.
До конца июня план планируют презентовать на встречах в Берлине и Брюсселе, а также на других конференциях.
"Мы работаем над тем, чтобы это была не только декларация, но и появились реальные финансовые ресурсы. И здесь мы видим возможность использовать ресурсы EU External Investment Plan (Европейский внешний инвестиционный план), по которому Еврокомиссия предусматривает до 88 млрд евро до 2020 года", - отметил экс-премьер.
В конце марта Европейская народная партия приняла резолюцию о "плане Маршалла" для Украины и призвала страны-члены помочь Украине с реформами и возвращением территориальной целостности
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