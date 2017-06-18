Марш равенства в Киеве: полиция обнаружила газовые баллончики
В центре Киева находятся свыше 5500 правоохранителей в связи с проведением Марша равенства. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.
В месте проведения мероприятия установлены фильтрационные пункты, дежурят кинологи и конная полиция.
"Правоохранители призывают киевлян и гостей города соблюдать установленные правила поведения, не нарушать закон и не устраивать провокаций", - отметили в пресс-службе.
У нескольких мужчин во время проверки полицейские обнаружили балаклавы и газовые баллончики.
Фото: kyiv.npu.gov.ua
"Около 100 участников акции против проведения Марша равенства возле парка имени Тараса Шевченко непрерывно ходят по пешеходному переходу и образовали цепь", - отметили в пресс-службе.
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