Марш равенства в Киеве: полиция обнаружила газовые баллончики

Около 100 участников акции против проведения Марша равенства образовали цепь возле парка имени Тараса Шевченко

В центре Киева находятся свыше 5500 правоохранителей в связи с проведением Марша равенства. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

В месте проведения мероприятия установлены фильтрационные пункты, дежурят кинологи и конная полиция.

"Правоохранители призывают киевлян и гостей города соблюдать установленные правила поведения, не нарушать закон и не устраивать провокаций", - отметили в пресс-службе.

У нескольких мужчин во время проверки полицейские обнаружили балаклавы и газовые баллончики.





Фото: kyiv.npu.gov.ua

"Около 100 участников акции против проведения Марша равенства возле парка имени Тараса Шевченко непрерывно ходят по пешеходному переходу и образовали цепь", - отметили в пресс-службе.

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