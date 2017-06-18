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В Киеве участники Марша равенства изменили маршрут

18.06.2017 10:35
Очевидцы сообщают, что противники Марша равенства недалеко от сотрудников конной полиции бросили петарду
В Киеве участники Марша равенства изменили маршрут
Фото: соцсети

Участники Марша равенства изменили маршрут, чтобы избежать столкновений с противниками акции. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.  

Они должны были идти мимо главного красного корпуса университета Шевченко, однако сейчас спускаются вниз по бульвару Шевченко в направлении улицы Крещатик.

Очевидцы сообщают, что противники Марша равенства недалеко от сотрудников конной полиции бросили петарду.

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Фото: facebook.com/Оксана Блищик

По предварительным подсчетам Нацполиции, участие в мероприятии принимают около 2500 человек. 

Они кричат: "Права человека прежде всего!"

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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