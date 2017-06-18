В Киеве участники Марша равенства изменили маршрут
Участники Марша равенства изменили маршрут, чтобы избежать столкновений с противниками акции. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.
Они должны были идти мимо главного красного корпуса университета Шевченко, однако сейчас спускаются вниз по бульвару Шевченко в направлении улицы Крещатик.
Очевидцы сообщают, что противники Марша равенства недалеко от сотрудников конной полиции бросили петарду.
Фото: facebook.com/Оксана Блищик
По предварительным подсчетам Нацполиции, участие в мероприятии принимают около 2500 человек.
Они кричат: "Права человека прежде всего!"
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