В Киеве участники Марша равенства изменили маршрут

Очевидцы сообщают, что противники Марша равенства недалеко от сотрудников конной полиции бросили петарду

Участники Марша равенства изменили маршрут, чтобы избежать столкновений с противниками акции. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

Они должны были идти мимо главного красного корпуса университета Шевченко, однако сейчас спускаются вниз по бульвару Шевченко в направлении улицы Крещатик.

Очевидцы сообщают, что противники Марша равенства недалеко от сотрудников конной полиции бросили петарду.





Фото: facebook.com/Оксана Блищик

По предварительным подсчетам Нацполиции, участие в мероприятии принимают около 2500 человек.

Они кричат: "Права человека прежде всего!"

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