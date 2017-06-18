Во время Марша равенства полиция задержала шесть человек
18.06.2017 11:26
В центре Киева сегодня проходил Марш равенства
Фото: kyiv.npu.gov.ua
В Киеве во время Марша равенства сотрудники полиции задержали шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.
По данным пресс-службы, шесть человек, которые пытались прорваться сквозь полицейских, доставляют в участок, чтобы выяснить их данные и дать правовую квалификацию действиям.
В полиции сообщали, что участники Марша равенства изменили маршрут, чтобы избежать столкновений с противниками акции.
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