Во время Марша равенства полиция задержала шесть человек

В центре Киева сегодня проходил Марш равенства

В Киеве во время Марша равенства сотрудники полиции задержали шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

По данным пресс-службы, шесть человек, которые пытались прорваться сквозь полицейских, доставляют в участок, чтобы выяснить их данные и дать правовую квалификацию действиям.

В полиции сообщали, что участники Марша равенства изменили маршрут, чтобы избежать столкновений с противниками акции.

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