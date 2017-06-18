СМИ: Немецкий политик назвал Крым исконно российской территорией
Немецкий политик Александр Голанд назвал Крым "исконно российской территорией". Об этом он заявил на съезде партии в Карлсруэ, сообщает Die Welt.
Голанд возглавляет избирательный список правопопулистской партии Альтернатива для Германии, которая не представлена в Бундестаге.
"Санкции - это всегда неправильно, это неправильная политика. И они не вернут ни одной части Крыма. Что поделать, Крым, так сказать, исконная российская территория и не может быть возвращен Украине", - сказал Голанд.
Он заявил, что понимает президента РФ Владимира Путина и его политику относительно расширения НАТО на восток и выступил за необходимость нормальных взаимоотношений между РФ и Германией.
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Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.
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