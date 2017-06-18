Полиция допросила киллера, стрелявшего в Осмаева

Следствию известно о преступления стрелка в других странах, а также о российском следе в деле о покушении на Осмаева и Окуеву

Стрелявшего в бойцов АТО Адама Осмаева и Амину Окуеву уже допросили. Жизни киллера, известного под фамилиями Дакар, Денисултанов, Курмакаев, Тищенко, ничего не угрожает. Об этом сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко в эфире телеканала 112.

Шевченко также сообщил, что следствию известно о преступлениях киллера вне территории Украины.

"Сейчас проводятся активные действия с международными партнерами для того, чтобы говорить об этом (о преступлениях стрелявшего в бойцов АТО - ред.) более публично и убедительно", - уточнил Шевченко.

На вопрос о российском следе директор департамента коммуникации МВД назвал его очевидным.

Также он сказал, что глава Нацполиции Сергей Князев собирается озвучить "очень много интересной информации", если следствие решит ее обнародовать. Информация, как уточнил Шевченко, касается нападавшего и его предыдущих преступлений.

8 июня Осмаева выписали из больницы.

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