План Порошенко для Донбасса: в России пишут о "военном положении"

Прокремлевское издание Коммерсант заявило, что в АП якобы хотят "прекратить АТО" и ввести военное положение в некоторых прифронтовых районах востока

Российские СМИ отреагировали на дискуссии о новом законопроекте СНБО, которым предлагается военно-политическое переформатирование антитеррористической операции на востоке Украины. Со ссылкой на "собеседников в Раде" в РФ пишут о том, что Банковая якобы собирается прекратить АТО и ввести военное положение в части охваченного войной региона.

Как сообщает прокремлевский ресурс Коммерсант, ссылаясь на "близкий к Администрации президента" источник, в прифронтовой зоне управление якобы перейдет от СБУ к Минобороны и Генштабу, что "позволит более оперативно и эффективно осуществлять оборонные и эвакуационные работы, если возникнет такая необходимость".

По словам этого собеседника, под действие изменений якобы могут попасть Мариуполь, Краматорск, Славянск, Авдеевка и Марьинка.

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Кроме того, пишет издание, проект закона будто бы предлагает введение "льгот и послаблений" для части подконтрольных Украине районов Донбасса и упрощение порядка получения пенсий жителями временно оккупированных территорий.

Как пишет источник, в плане также увеличение с 50 до 180 кг максимально допустимого веса грузов, которые можно перевезти через линию разграничения.

По состоянию на 09:00 пресс-служба АП была недоступна для комментария на эту тему.

По данным украинских СМИ, речь не идет об обязательном введении военного положения. Законопроект якобы предполагает, что президент на время действия закона об особенностях госполитики по восстановлению суверенитета Украины в ОРДЛО может принимать решения о применении военной силы и о введении военного положения.

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Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что "пришло время" не просто признать ОРДЛО оккупированной территорией, а на законодательном уровне предложить основные позиции по ее освобождению. Он считает, что нужно создать постоянно действующий оперативный штаб с широкими полномочиями, который бы обеспечивал комплексное руководство ВСУ, силовыми структурами, в том числе и военно-гражданскими администрациями. Предполагается также, что в случае принятия закона будет изменено и название военной операции в Донбассе.

Документ может поступить на рассмотрение Рады на текущей неделе. Также на этой неделе глава государства Петр Порошенко отправится в США на встречу с американским лидером Дональдом Трампом.

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