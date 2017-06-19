ЕС продлил на год санкции против России за оккупацию Крыма
Совет Европейского Союза продлил на год санкции, введенные против страны-агрессора России за оккупацию Крыма. Об этом в Twitter сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.
"ЕС продлил свой запрет на инвестиции в Крым еще на один год", - сообщил он.
Как сообщает Укринформ, решение было принято главами МИД стран Евросоюза без обсуждения. Санкции продлены до 23 июня 2018 года.
Ограничения впервые были введены Брюсселем весной 2014 года. В частности, они предусматривают запрет компаниям и частным лицам из ЕС на деятельность в Крыму в торгово-экономической, финансовой и инвестиционной сферах, энергетике, туристической отрасли.
Туроператорам Евросоюза запрещено предоставлять услуги на аннексированном полуострове, а европейским круизным судам - заходить в крымские порты, за исключением экстренных случаев.
Кроме того, запрещен экспорт некоторых товаров и технологий крымским компаниям или для использования в Крыму. Под санкциями также находится импорт товаров с полуострова, кроме тех, которые имеют украинский сертификат происхождения.
15 июня 2017 года сообщалось, что главы государств и правительств стран-членов ЕС примут политическое решение о продлении секторальных экономических санкций против России на саммите 22-23 июня в Брюсселе.
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