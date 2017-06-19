ЕС продлил на год санкции против России за оккупацию Крыма

Ограничительные меры продлены до 23 июня 2018 года. Решение принято главами МИД стран Евросоюза без обсуждения

Совет Европейского Союза продлил на год санкции, введенные против страны-агрессора России за оккупацию Крыма. Об этом в Twitter сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.



"ЕС продлил свой запрет на инвестиции в Крым еще на один год", - сообщил он.

Как сообщает Укринформ, решение было принято главами МИД стран Евросоюза без обсуждения. Санкции продлены до 23 июня 2018 года.

Ограничения впервые были введены Брюсселем весной 2014 года. В частности, они предусматривают запрет компаниям и частным лицам из ЕС на деятельность в Крыму в торгово-экономической, финансовой и инвестиционной сферах, энергетике, туристической отрасли.

Туроператорам Евросоюза запрещено предоставлять услуги на аннексированном полуострове, а европейским круизным судам - заходить в крымские порты, за исключением экстренных случаев.



Кроме того, запрещен экспорт некоторых товаров и технологий крымским компаниям или для использования в Крыму. Под санкциями также находится импорт товаров с полуострова, кроме тех, которые имеют украинский сертификат происхождения.