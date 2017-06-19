Пресс-центр: Заочное рассмотрение дел: проблемы и перспективы

Внесение изменений в законодательство сможет устранить недостатки при заочном рассмотрении дел, считают судьи и эксперты

Проблемные вопросы, касающиеся заочного рассмотрения дел, сегодня в ходе круглого стола обсудили судьи, практикующие юристы, ученые. Мероприятие состоялось в Пресс-центре Информационного агентства ЛІГАБізнесІнформ (Киев, ул. Шамрыло, 23).

Cудья Апелляционного суда г.Киева Елена Лапчевская обратила внимание на то, что вопрос скорости рассмотрения дел является одним из проблемных при заочном рассмотрении. По ее словам, ответчики зачастую не стремятся получить сообщение от судебных инстанций, и направить обратно извещение о получении.

Второй проблемный вопрос - необходимость установления судом уважительности или неуважительности причин явки ответчика. "Если лицо не явилось, заявления не написало, то каким образом суд первой инстанции должен это устанавливать. То есть, это вопрос, на мой взгляд, без ответа", - подчеркнула она.

Третий проблемный вопрос касается разграничения рассмотрения дела. "Если были поданы пояснения ответчиком в письменном виде, если он не соглашается с частью или полностью требованиями, ни о каком рассмотрении в заочном порядке речи не может идти", - отметила Елена Лапчевская.

"Кроме того, нужно смотреть на то, что разъясняя права истцу о возможности рассмотрения деле в заочном производстве, было бы целесообразно подготовить памятку относительно того, что получает и теряет истец при таком рассмотрении", - подытожила судья.

К.ю.н., ст. науч. сотр., заведующий отделом им академика Ф.Г. Бурчака НАПрН Украины Владимир Бобрикв свою очередь, усомнился в целесообразности заочного производства в гражданском процессе. "Если посмотреть на те изменения, которые предлагаются, то заочное рассмотрение дела не предусматривает его отнесения к иным процессуальным кодексам. Оно остается лишь в Гражданском процессуальном кодексе. Это свидетельствует, в принципе, о том, что специалисты по хозяйственному, административному процессу не видят особенного смысла в такой процедуре", - сказал он, добавив при этом, что ошибочно думать о том, что заочное рассмотрение является ускорение процесса.

Судья-спикер Апелляционного суда Киевской области Людмила Сушко придерживается противоположного мнения. По ее словам, когда законодатель вводил в Гражданский процессуальный Кодекс норму о заочном рассмотрении, он исходил, прежде всего, из того, что основной целью заочного решения является вызов ответчика в суд. "До 2010 года этой нормы не было. Соответственно, были очень большие злоупотребления со стороны ответчиков относительно затягивания рассмотрения дела и нарушения сроков рассмотрения дела", - напомнила она.

"Я считаю, что сама идея заочного решения является верной. Она побуждает ответчика появиться в суд и выяснить, какие к нему есть претензии, высказать свое мнение, предоставить возражения, соответствующие доказательства", - отметила судья.

В то же время она согласилась, что институт заочного рассмотрения дел имеет ряд проблемных вопросов. Решением этих вопросов, по ее мнению, должны заняться народные депутаты, внеся соответствующие изменения в законодательство.

Также советник АО "ЮФ "Василь Кисиль и Партнеры" Олег Качмар указал на возможность внесения изменений в законодательство с целью усовершенствования института заочного рассмотрения дел. "Вся судебная реформа, которая сегодня проводится, направлена на разгрузку судов, сокращение производства, на то, чтобы сделать процесс более эффективным и быстрым. Что касается пересмотра заочных решений в апелляционном и кассационном порядке, то заочное решение не может быть отменено по одним лишь формальным основанием. В частности, не подлежит отмене заочное решение в случае, если суд первой инстанции вынес заочное решение, не известив ответчика об уменьшении истцом размера исковых требований", - сказал он.

"Если есть какие-то нюансы, которые нужно уточнить, откорректировать, урегулировать, это так, и это нужно сделать", - подытожил Олег Качмар.

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