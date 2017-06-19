Глава фракции Самопомощь объявил о голодовке

Голодовку Олег Березюк объявил в знак протеста против, как он считает, бездействия властей в связи с львовским мусором

Глава фракции Самопомич в Верховной Раде Олег Березюк объявил голодовку из-за того, что власти якобы мешает мэру Львова Андрею Садовому вывезти мусор из города. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

Березюк покинул заседание согласительного совета парламента и отправился под здание Администрации президента, сообщает пресс-служба партии Самопомич. Депутат заявил, что голодовка продлится, "пока центральная власть не прекратит мусорную блокаду Львова".

Представители фракции пришли поддержать Березюка, и провели заседание фракции на ступеньках дома с Химерами.



Фото: facebook.com/victor.taran.5





Фото: facebook.com/pg/samopomich.ua

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12 июня Львовская городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла официальное решение о необходимости объявить Львов зоной экологического бедствия.

14 июня премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что правительство готово оказать помощь Львову с проблемой утилизации мусора, но власти города должны сами приложить усилия, чтобы найти необходимые решения.

Глава правительства напомнил, что Садовый находится на своем посту более 10 лет и имеет все необходимые финансовые и административные инструменты для преодоления сложностей.

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