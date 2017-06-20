Доклад об Украине представят правительству США

Доклад американских экспертов будет содержать рекомендации о внешней политике, а также необходимости поддержки Украины со стороны США

Представители пяти американских экспертных организаций завершили рабочую поездку по городам Украины и готовят аналитический доклад для правительства США. Об этом сообщил президент Украинского конгрессного комитета Америки Андрей Футей, передает Укринформ.

Доклад будет содержать рекомендации о внешней политике, а также необходимости поддержки Украины со стороны США.

"Это будет большой доклад, подписанный пятью организациями, принимавшими участие в проекте. Документ будет передан не только администрации, но и Конгрессу США", - сообщил Футей.

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Кроме Украинского конгрессного комитета Америки в разработке доклада принимают участие такие влиятельные центры, как Heritage Foundation, Jamestown Foundation, Институт Хадсона и Американский совет по вопросам внешней политики.

Во время рабочего визита в Украину американские эксперты проводили встречи в Верховной Раде, СНБО, СБУ и отдельных министерствах.

Эксперты также посетили зону АТО вблизи Мариуполя.

По оценкам Футея, работа над докладом будет завершена в течение следующих нескольких недель. Документ будет размещен в открытом доступе.

Как сообщалось ранее, 6 июля министр иностранных дел Украины Павел Климкин посетит Великобританию для участия в конференции о реформах в Украине.

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