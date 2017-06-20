Соглашение о безопасности: США могут разместить войска в Украине

Американские войска могут быть размещены в Украине в случае подписания двухстороннего соглашения о безопасности

Соглашение о безопасности между Украиной и США, в случае подписания, позволит размещать американские войска на территории Украины. Об этом в эфире телеканала ICTV сообщил глава Верховной Рады Андрей Парубий по итогам рабочего визита в Вашингтон.

"Оно (соглашение - ред.) выводит на новый уровень сотрудничество между Украиной и Соединенными Штатами Америки", - подчеркнул он.

Соглашением также предусмотрено предоставление летального оружия и проведение совместных научно-технических разработок.

"Эта практика давно используется в Соединенных Штатах Америки. Подобные соглашения по безопасности подписаны с Японией, Австралией, Израилем. Это соглашение дает новые очень важные возможности", - сообщил Парубий.

Он отметил, что это соглашение является важным этапом для Украины на пути в НАТО.

19 июня на встрече в Германии военные делегации Украины и США подтвердили долгосрочный характер стратегического партнерства, были достигнуты предварительные договоренности о сотрудничестве по части боевой авиации ВСУ и подготовке в особых условиях.

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