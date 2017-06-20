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Трамп и Пенс примут Порошенко в Белом доме

20.06.2017 09:59
Сегодня в Вашингтоне президент Украины проведет переговоры с Майклом Пенсом, позднее они перейдут в кабинет к американскому лидеру Дональду Трампу
Трамп и Пенс примут Порошенко в Белом доме
Петр Порошенко (фото - пресс-служба президента)

Сегодня около 18:00 по киевскому времени в Вашингтоне пройдет встреча президента Петра Порошенко с американским вице-президентом Майклом Пенсом, позднее они оба встретятся с президентом США Дональдом Трампом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Исходя из расписания, у Трампа на то же время намечена встреча с советником по национальной безопасности Гербертом Макмастером. После этого к нему ненадолго (формат "drop-in", в вольном переводе - "заглянуть на огонек") присоединятся Порошенко и Пенс.

Какие темы будут обсуждаться на трехсторонних переговорах, ни в Белом доме, ни на Банковой не сообщают.

Также в ходе визита в США Порошенко встретится с главой Пентагона Джеймсом Мэттисомзапланированы встречи с министром торговли и представителями министерства энергетики.

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Вместе с президентом в США прибыли вице-спикер Рады Ирина Геращенко, глава МИД Павел Климкин, министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, министр инфраструктуры Владимир Омелян, заместители главы Администрации президента Константин Елисеев и Дмитрий Шимкив, а также начальник Генштаба Виктор Муженко.

Этот визит Порошенко в столицу США - третий на должности президента, но впервые глава государства встретится именно с Трампом.

Встреча президента США с коллегой из государства-оккупанта России Владимиром Путиным состоится в начале июля на саммите G20 в Германии.


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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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