Трамп и Пенс примут Порошенко в Белом доме
Сегодня около 18:00 по киевскому времени в Вашингтоне пройдет встреча президента Петра Порошенко с американским вице-президентом Майклом Пенсом, позднее они оба встретятся с президентом США Дональдом Трампом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.
Исходя из расписания, у Трампа на то же время намечена встреча с советником по национальной безопасности Гербертом Макмастером. После этого к нему ненадолго (формат "drop-in", в вольном переводе - "заглянуть на огонек") присоединятся Порошенко и Пенс.
Какие темы будут обсуждаться на трехсторонних переговорах, ни в Белом доме, ни на Банковой не сообщают.
Также в ходе визита в США Порошенко встретится с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, запланированы встречи с министром торговли и представителями министерства энергетики.
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