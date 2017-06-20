Взятка в $200 тысяч: нардеп говорит о провокации янтарной мафии

Это провокация, направленная на нивелирование результатов деятельности в сфере легализации добычи янтаря, настаивает парламентарий Борислав Розенблат

Вчерашнее задержание оперативниками Национального антикоррупционного бюро помощника депутата Борислава Розенблата с крупной суммой в долларах США последний называет местью за свои инициативы по борьбе с янтарной мафией. Об этом он написал у себя в Facebook.

"Месть тех людей, с которыми мы уже 2,5 года боремся против незаконной добычи... Я продолжаю настаивать на том, что это провокация, направленная на то, чтобы нивелировать результаты моей деятельности в сфере легализации янтаря", - заявил он.

По словам Розенблата, сегодня утром проходят обыски у его помощников, а в документах НАБУ, которые он видел, "фигурирует одна тема: написание законопроекта о легализации янтаря".

Фигурант дела НАБУ был автором законопроекта №1351-1, который Рада провалила. Парламентарий считает, что от незаконной добычи янтаря "имеют долю те, кто напрямую влияет на голосование в Раде".

"После провала проекта закона №1351-1 я подал новый законопроект. Тогда мне намекнули, что не стоит быть таким настойчивым. В частности, начались угрозы... После того, как я заявил, что чиновники из Госгеонадр "разбазаривают" янтароносные земли, на меня пошла очень сильная информатака", - добавил он.

Взятка якобы предназначалась Розенблату за "решение вопроса" по лицензированию добычи янтаря. Последний утверждает, что у него нет влияния в этой сфере, и считает, что недоброжелатели написали заявление в НАБУ, которое и отреагировало.

По словам Розенблата, у него нет никаких отношений вне Рады с нардепом Народного фронта Максимом Поляковым, которого в НАБУ также назвали одним из возможных получателей взятки.

В бюро нардепа пока не допрашивали, на вызов в НАБУ он обещает прийти.

Читайте также: Новый коррупционный скандал: в центре - депутат БПП

19 июня 2017 года в одном из ресторанов Киева сотрудники НАБУ задержали охранника нардеп Борислава Розенблата из фракции БПП по подозрению в получении взятки в размере $200 тысяч. По словам депутата, который назвал инцидент "провокацией", его охраннику деньги якобы подбросили.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.