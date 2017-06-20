Вместо Рябошапки: завтра состоится отбор кандидата в члены НАПК
В Министерстве юстиции в среду, 21 июня, состоится заседание конкурсной комиссии по отбору кандидата на должность члена Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.
Заседание, запланированное на 16:00, пройдет в помещении министерства в Рыльском переулке, 10, в Киеве.
9 июня 2017 года в отставку подал член НАПК Руслан Рябошапка. Свое решение он объяснил "требованиями общества и правительства" и необходимостью "скорейшего налаживания эффективной работы" ведомства.
Позднее СМИ сообщили, что Кабмин принял отставку Рябошапки.
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