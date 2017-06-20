Нардепов Розенблата и Полякова хотят лишить неприкосновенности

Об этом на брифинге сообщил глава НАБУ Артем Сытник

НАБУ и САП направили генпрокурору Юрию Луценко представления на снятие депутатской неприкосновенности с народных депутатов Борислава Розенблата (Блок Петра Порошенко) и Максима Полякова (Народный фронт). Об этом на брифинге сообщил глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, передает корреспондент LIGA.net.

"Проговорили с антикоррупционным прокурором представления на снятие иммунитета с народных депутатов Розенблата и Полякова. Сейчас (они) направлены генпрокурору, и надеюсь, что генпрокурор оперативно отреагирует на эти письма и, соответственно, направит представления в парламент, потому что у нас не так много времени", - сказал он.

Сытник выразил надежду, что вопрос снятия неприкосновенности будет рассмотрен до завершения текущей сессии Верховной Рады. По его словам, собранной детективами доказательной базы "более чем достаточно" для принятия решения о лишении Розенблата и Полякова депутатского иммунитета.

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