Янтарное дело: двух нардепов хотят лишить неприкосновенности

НАБУ и САП направили генпрокурору соответствующие представления; депутатов подозревают в незаконном лоббировании добычи янтаря иностранной компанией

НАБУ и САП направили генпрокурору Юрию Луценко представления на снятие депутатской неприкосновенности с народных депутатов Борислава Розенблата (Блок Петра Порошенко) и Максима Полякова (Народный фронт), которых подозревают в незаконном лоббировании интересов иностранной компании, заинтересованной в добыче янтаря в Украине. Об этом сегодня на брифинге сообщил глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, передает корреспондент LIGA.net.

"Проговорили с антикоррупционным прокурором представления на снятие иммунитета с народных депутатов Розенблата и Полякова. Сейчас (они) направлены генпрокурору, и надеюсь, что генпрокурор оперативно отреагирует на эти письма и, соответственно, направит представления в парламент, потому что у нас не так много времени", - сказал он.

Сытник выразил надежду, что вопрос снятия неприкосновенности будет рассмотрен до завершения текущей сессии Верховной Рады. По его словам, собранной детективами доказательной базы "более чем достаточно" для лишения Розенблата и Полякова депутатского иммунитета.

Глава САП Назар Холодницкий сообщил, что, по информации следствия, представитель иностранной компании, заинтересованной в добыче янтаря, связался с Поляковым. Последнему предложили внести изменения в Налоговый и Таможенный кодексы, чтобы улучшить условия работы для компании.



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По словам прокурора, Поляков при посредничестве Розенблата внес в законопроект о добыче янтаря правки, согласно которым рентная плата за добычу янтаря сокращается с 25 до 5%, а также от таможенного сбора освобождается ввоз оборудования для добычи янтаря. "Неправомерная выгода составила $15 тысяч", - отметил Холодницкий.



Глава САП добавил, что нардепы якобы также предложили содействовать компании путем влияния на уполномоченных лиц - Гослесагентство, ГП Укрбурштын и др.

19 июня 2017 года сообщалось, что в одном из ресторанов Киева по подозрению в получении $200 тысяч взятки был задержан охранник Розенблата. Сам депутат назвал задержание "провокацией", направленной на "нивелирование результатов" его деятельности в сфере легализации добычи янтаря.

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