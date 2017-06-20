"Гонка неуместна": реакция Кремля на встречу Порошенко и Трампа
В Кремле в связи с встречей президента Петра Порошенко с президентом США Дональдом Трампом раньше, чем с президентом РФ Владимиром Путиным заявили, что "гонка неуместна". Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает УНИАН.
По словам Пескова, в Кремле надеются, что Белый дом даст "сигнал в пользу необходимости имплементации минских договоренностей".
"Мы считаем, что здесь неуместно устраивать какие-то гонки. Вряд ли здесь какие-то гонки уместны", - отметил пресс-секретарь.
Он подчеркнул, что переговоры глав Украины и США касаются двухсторонних отношений и "это суверенное дело двух стран".
"Конечно же, мы хотели бы надеяться, что эти контакты на высшем уровне будут использованы нашими американскими коллегами для того, чтобы послать в Киев мощный сигнал в пользу необходимости имплементации минских договоренностей", - сказал Песков.
Он добавил, что Москва не готовит требования для Вашингтона для нормализации двухсторонних отношений, обсуждение проблем идет в "рутинном порядке", и стороны доводят друг для друга "темы, которые вызывают дискомфорт, которые являются раздражителями".
"Круг этих тем известен, но пока констатировать начало конструктивного обсуждения мы не можем", - сказал пресс-секретарь Путина.
20 июня сообщалось, что сегодня около 18:00 по киевскому времени в Вашингтоне пройдет встреча Порошенко с американским вице-президентом Майклом Пенсом, позднее они оба встретятся с Трампом
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