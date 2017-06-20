Гонка неуместна: в РФ отреагировали на встречу Порошенко и Трампа

Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал переговоры президентов Украины и США

В Кремле в связи с встречей президента Украины Петра Порошенко с президентом США Дональдом Трампом раньше, чем с президентом РФ Владимиром Путиным заявили, что "гонка неуместна". Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает УНИАН.

По словам Пескова, в Кремле надеются, что Белый дом даст "сигнал в пользу необходимости имплементации минских договоренностей".

"Мы считаем, что здесь неуместно устраивать какие-то гонки. Вряд ли здесь какие-то гонки уместны", - отметил пресс-секретарь.

Он подчеркнул, что переговоры глав Украины и США касаются двухсторонних отношений и "это суверенное дело двух стран".

"Конечно же, мы хотели бы надеяться, что эти контакты на высшем уровне будут использованы нашими американскими коллегами для того, чтобы послать в Киев мощный сигнал в пользу необходимости имплементации минских договоренностей", - сказал Песков.

Он добавил, что Москва не готовит требования для Вашингтона для нормализации двухсторонних отношений, обсуждение проблем идет в "рутинном порядке", и стороны доводят друг для друга "темы, которые вызывают дискомфорт, которые являются раздражителями".

"Круг этих тем известен, но пока констатировать начало конструктивного обсуждения мы не можем", - сказал пресс-секретарь Путина.

20 июня сообщалось, что сегодня около 18:00 по киевскому времени в Вашингтоне пройдет встреча Порошенко с американским вице-президентом Майклом Пенсом, позднее они оба встретятся с Трампом

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Этот визит Порошенко в столицу США - третий на должности президента, но впервые глава государства встретится именно с Трампом.





Встреча президента США с коллегой из государства-оккупанта России Владимиром Путиным состоится в начале июля на саммите G20 в Германии.

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