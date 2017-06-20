И здесь янтарь: НАБУ обыскивает помещения Гослесагентства

Обыски связаны с реализацией пилотного проекта рекультивации земель лесфонда, которые были нарушены вследствие незаконной добычи янтаря

Сегодня, 20 июня, с 09:30 в помещениях Госагентства лесных ресурсов детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыск. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным источника, обыски связаны с выполнением постановления Кабмина о "вопросах реализации пилотного проекта рекультивации земель лесного фонда, нарушенных в результате незаконной добычи янтаря".

"Детективам НАБУ предоставлен полный доступ ко всем помещениям Гослесагентства. Также предоставляются все письма, материалы, служебная документация и другие документы, связанные с выполнением этого постановления КМУ", - говорится в сообщении.

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В агентстве подчеркнули, что оно не является разработчиком упомянутого постановления Кабмина.

Ведомство обнародовало на своем сайте приказ с перечнем земель лесного фонда, в пределах которых есть части, нарушенные в результате незаконной добычи янтаря, и требующие рекультивации.

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