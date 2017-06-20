В Брюсселе раскритиковали Луценко и СБУ за отсутствие реформ

В столице Евросоюза сетуют на то, что ГПУ буксует с реформами, а переформатировать СБУ, пока ведомство "скатывается к старым методам", Киев не спешит

Генеральный прокурор Юрий Луценко, политический союзник президента Петра Порошенко, на этой должности больше заинтересован в охоте на представителей старого режима, чем в модернизации ведомства. Об этом со ссылкой на мнение руководителя Консультативной миссии ЕС Кястутиса Ланчинскаса пишет издание EUObserver.

"Он сосредоточен на расследовании действий Януковича, но мы были бы счастливы, если бы он больше интересовался реформами", - сказал представитель ЕС.

Несмотря на усилия, Луценко все еще не не поймал никакой "крупной рыбины" и не дал ответ на вопрос, кто стоял за расстрелами участников Майдана в 2014 году, пишет брюссельское издание.

Глава Консультативной миссии ЕС отметил, что Генпрокуратура заявляла в намерении сократить количество сотрудников с 18 тысяч до 10 тысяч, но при этом "все еще не совсем ясно, как они это собираются делать".

"Вместо этого Луценко расформировал департамент реформ, оставив экспертов ЕС дожидаться объяснений, с кем им теперь работать", - подчеркнули в статье.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко неоднократно заявлял, что Украине якобы не нужен отдельный антикоррупционный суд. В ЕС уверены, что создание антикоррупционного суда "даст реальные результаты".

Кроме ГПУ, под огонь критики еврочиновника попала также Служба безопасности Украины. Приводя слова анонимного дипломата, EUObserver пишет, что Служба закручивает гайки с антикоррупционными активистами и журналистами. По словам Ланчинскаса, он "слышал" о таких обвинениях, но не может комментировать тему из-за отсутствия диалога с СБУ.

Еврочиновник заявил, что НАТО и ЕС предложили Порошенко концепцию реформирования СБУ, однако пока еще не получили от официального Киева ответа.

Читайте также: Борьба без правил. Как СБУ работает против бизнеса

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.