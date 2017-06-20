Янтарное дело: к спецоперации НАБУ было привлечено ФБР

Глава НАБУ Артем Сытник отметил, что это первая операция, проведенная с участием офицеров под прикрытием

Американское ФБР оказало НАБУ помощь в проведении спецоперации в рамках дела о незаконном лоббировании в Верховной Раде интересов компании-нерезидента, которая заинтересована в добыче янтаря в Украине. Об этом сегодня на брифинге сообщил глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.



"Приятно отметить, что операция проведена совместно с Федеральным бюро расследований США. Они в рамках подписанного меморандума между НАБУ и ФБР оказывали нам помощь в реализации этой операции", - сказал он.



Также Сытник отметил, что это первая операция, проведенная с участием офицеров под прикрытием - "экспериментального института", созданного год назад.



"Сегодняшнее дело - первое дело, полученное в результате реализации агентурной операции", - добавил глава НАБУ.

Ранее сегодня, 20 июня, сообщалось, что в рамках так называемого янтарного дела НАБУ и САП передали генпрокурору Юрию Луценко представления на лишение нардепов Борислава Розенблата и Максима Полякова депутатской неприкосновенности.

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