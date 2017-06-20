Проблема мусора: Гройсман отправит во Львов Зубко

Завтра, 21 июня, пройдет встреча с мэрами городов, чтобы они помогли решить проблему львовского мусора, сказал премьер-министр

Премьер-министр Владимир Гройсман дал поручение вице-премьеру Геннадию Зубко возглавить специальную группу чиновников, которая совместно с областной властью поможет найти решение проблемы утилизации мусора во Львове. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

"Завтра я направляю во Львов вице-премьер-министра Геннадия Зубко, который возглавит группу в составе (чиновников, - ред.) Минприроды и ГСЧС. Также я дал поручение председателю ОГА Олегу Синютке организовать встречи с мэрами - будем просить их помочь провести необходимые работы и вычистить Львов от мусора", - сказал Гройсман.

Премьер-министр напомнил, что вчера во время специального селектора с регионами он обратился к руководителям областей и городов помочь Львову, поскольку власть города "явно не способна справиться с проблемой мусора", хотя вопрос утилизации мусора находятся в исключительной компетенции именно руководства города.

12 июня 2017 года Львовская городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла официальное решение о необходимости объявить Львов зоной экологического бедствия.

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14 июня Гройсман заявил, что Кабмин готов оказать помощь Львову, но власти города должны сами приложить усилия, чтобы найти необходимые решения.

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